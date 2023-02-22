رئيس فيفا: مصر تتقدم فى جميع التخصصات الرياضية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن اعتزازه بإتاحة الفرصة له بإلقاء كلمة مسجلة في مؤتمر سبورتس اكسبو 2023، معربًا عن خالص اعتذاره لعدم الحضور بشكل مباشر.

وأضاف خلال كلمة مسجلة تم بثها خلال الجلسة الأولى لمؤتمر سبورتس إكسبو 2023: "أود أن أستغل هذه الفرصة لأرسل لكم هذه الرسالة وأهنأكم جميعًا لتنظيمكم هذا الحدث المهم للرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، والتي تنتقل من قوة إلى قوة أكبر على كل المستويات في مصر وعبر إفريقيا".

وتابع: "في بداية هذا الشهر، شاهدنا النادي الأهلي ينافس في كأس العالم للأندية في المغرب وفاز فوزاً جميلاً على نظيرة سياتل سادرز، حتى وصل لكونه من الأربع فرق الأوائل لثالث مرة على التوالي، منوهًا بأن مصر من الدول العاشقة لكرة القدم ولها تاريخ عظيم، فقد فازت بكأس إفريقيا عدد مرات أكثر من أي دولة أخرى".

وأشار إلى أن مصر استضافت كأس أمم إفريقيا آخر مرة في عام 2019، وشرفت بالحضور، وكانت مصر أول دولة إفريقية وعربية تصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه جمال علام، يشرف على تقدم كبير داخل وخارج ملاعب كرة القدم حيث تستمر كرة القدم في مصر في التطور بوتيرة كبيرة.

وأوضح أنه في الـFIFA: نعتمد على العمل الرائع الذي قام به عضو مجلس الـFIFA هاني أبوريدة، قبل أكثر من عام بقليل، حيث حضرت افتتاح المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارتي للقاهرة، وسعدت بملاحظة التقدم المستمر الذي تم منذ ذلك اليوم، منوهًا بأن مصر تتقدم في جميع التخصصات الرياضية.