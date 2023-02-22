محافظ بورسعيد: بدء موسم توريد محصول بنجر السكر منتصف مارس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر خلال ١٥ مارس المقبل ويستمر حتى ١٥ مايو، مؤكدًا أنه جار التنسيق بين كل الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال التنسيقية استعدادًا لبدء موسم توريد محصول بنجر السكر، وذلك بحضور اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الزراعية وممثلي الجهات الأمنية، وممثلي الجهات الزراعية.

واستمع محافظ بورسعيد لتقرير حول جهود زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بمحافظة بورسعيد، وأشار المحافظ إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس والقوات المسلحة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ الشكر للجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة على جهودهم في توريد محصول بنجر السكر خلال العام الماضي، مؤكدًا أن المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت ٢٣ ألف فدان، تمت زراعة حوالي ١٩ ألف فدان فعليًا، وجار استصلاح أكثر من ٤ آلاف فدان، فضلًا عن زيادة الرقعة الزراعية لمحصول بنجر السكر وبلغت ١٠ آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من ١٦: ١٨ طنًا.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول البنجر من المزارعين، والتأكد من جودة المحصول، وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يعد أمنًا قوميًا، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليًا، والتي أثرت على جميع الدول على كل الأصعدة، موجهًا بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والمحافظة والمزارعين والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر، وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، مؤكدًا على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال موسم توريد البنجر.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع