الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد حسن كوكا: فخور وسعيد بافتتاح «سبورتس إكسبو» فى مصر

جريدة الدستور

قال أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر لكرة القدم، إنه سعيد جدًا بافتتاح معرض سبورتس إكسبو في مصر، مضيفًا: «فخور وسعيد جدًا بوجودي في حدث عظيم مثل هذا».

وأضاف كوكا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر سبورتس إكسبو 2023، الأربعاء: «سبورتس إكسبو هو معرض للسياحة والرياضة في مصر مثل الموجود في أوروبا».

وحكى مهاجم منتخب مصر موقفًا صعبًا تعرض له في بداية مسيرته الاحترافية في أوروبا، قائلًا: «علشان توصل وتحقق حلمك لازم تواجه صعوبات كثيرة جدًا، في بداية احترافي منزلي اتحرق قررت أعود إلى مصر».

وتابع: «الموضوع صعب على أي شخص بسبب الغربة واختلاف اللغة والأكل وكل ذلك، كلموني في التدريب وبلغوني بحريق منزلي وتواصلت مع والدي الذي كان أكبر سند لي طوال حياتي، وسافر لي وأحضر لي ملابس وقال لي مفيش حاجة بتيجي بالساهل، والموقف ده هيقويك ويخليك أنضج للمستقبل، وطلب مني أشرفه أمام أهله وبلده مصر».

وأتم: «النهاردة أنا ثاني هداف مصري في أوروبا بعد محمد صلاح، وحققت 4 بطولات في أوروبا، ومن غير ربنا سبحانه وتعالى ووالدي مكنتش حققت أي شيء».

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