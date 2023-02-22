«قومي المرأة» ينظم معسكرا للتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة

نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة ويل سبرنج، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، معسكر للتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة، استهدف ١٢ أسرة مصرية بمحافظة المنيا ، وذلك ضمن فعاليات برنامج الإرشاد الاسري والتنشئة المتوازنة، وذلك على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من ١٧-١٩ فبراير 2023.

استهدف المعسكر دعم الآباء والأمهات للوصول الى بيئة أسرية صحية وداعمة تتسم بالإنصاف، خالية من العنف في العلاقات الأسرية، وتربية الأبناء تربية ايجابية تحقق لهم جميعا السعادة والتوازن في جميع مراحل حياتهم.

وتناول المعسكر عده جلسات نظرية وعملية، تخللتها أنشطة توضيحية، شاركت فيها جميع الأسر لتطبيق تغيير المفاهيم المغلوطة والتمييز بين الذكور والإناث، وعرض النماذج السلبية والايجابية للعلاقات الأسرية خلال العديد من المواقف الحياتية.

وفي ختام المعسكر قام جميع الأباء والأمهات والأطفال بتسجيل رسائل حب وشكر واعتذار لبعضهم البعض ووعد بالتغيير بما يحقق حياة أسرية سعيدة وصحية يقدم كل افرادها الرعاية والدعم على كل المستويات.

وكان أطلق المجلس القومى للمرأة حملة إعلامية لمناهضة الإبتزاز والتحرش الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج السفيرة عزيزة على قناة دي إم سي، وقد خصصت الحملة هاشتاج #إنتي مش لوحدك_متخافيش عبر الصفحات الرسمية للمجلس والقناة على فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

وتستهدف الحملة توعية المجتمع بأهمية الحوار مع الأبناء خاصة الفتيات واحتوائهن ، وتشجيعهن ومنحهن الثقة والقوة للتعبير عن ذاتهن والمشاكل التي تواجههن دون خوف أو تردد لحمايتهن من جريمة الابتزاز الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون، وأنه في حالة وقوع مثل هذه الجريمة على الأهالي أيضا دعم بناتهن ومساعدتهن للحصول على حقهن القانوني.

هذا ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس دوره في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات والفتيات فى حالة تعرضهن للابتزاز الإلكتروني عبر استقباله للشكاوى والاستفسارات على الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس اب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس فيسبوك.