الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ250 مواطنًا خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

اللواء محمد زايد
اللواء محمد زايد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، برئاسة اللواء محمد زايد، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بمقر الوحدة الصحية بكفر السابي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد اللواء محمد زايد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أنه تم خلال القافلة تقديم الخدمات الطبية الشاملة على  250 حالة ما بين "باطنة- أطفال- جلدية- ونساء".

كما أكد اللواء محمد زايد، أن مديرية الطب البيطري قامت  بتجريع ورش 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية ورش 100 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم توعيه المواطنين بأهمية التحصين ضد مرض الجدري وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

كما قام قطاع التموين بدعم القافلة بسيارة أسطوانات غاز عددها 150 أسطوانة بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة بها جميع المواد الغذائية المدعمة، وتم الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم، وقام قطاع التضامن الاجتماعى الاستعلام عن بطاقات تكافل وكرامة.

كما تم عقد ندوات عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمة للأبناء.

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وائل لطفي

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