«إيرينا»: الاستثمار العالمى فى الطاقة المتجددة أقل من 40% من المتوسط المطلوب

بلغت 1.3 تريليون دولار

كشف تقرير المشهد العالمي لتمويل الطاقة المتجددة 2023، الصادر صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومبادرة سياسة المناخ "CPI"، أن الاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة العام الماضي- بما في ذلك كفاءة الطاقة- بلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة 19٪ عن مستويات الاستثمار في 2021، و50٪ عن ما قبل وباء كورونا في 2019.

كما وجد التقرير المشترك للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومبادرة سياسة المناخ (CPI)- التي تم إطلاقها على هامش المؤتمر الإسباني الدولي للطاقة المتجددة في مدريد- أنه على رغم من أن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة قد وصل إلى مستوى قياسي أعلى من 0.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهذا لا يزال يمثل أقل من 40٪ من متوسط ​​الاستثمار المطلوب سنويًا بين عامي 2021 و2030، وفقًا لسيناريو إيرينا 1.5 درجة مئوية، كما أن الاستثمارات ليست على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نظرًا لأن الحلول اللامركزية ضرورية لسد فجوة الوصول إلى الطاقة الشاملة لتحسين سبل العيش والرفاهية في إطار خطة عام 2030، يجب بذل الجهود لتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاع مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة، على رغم من الوصول إلى استثمارات سنوية قياسية تجاوزت 0.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، فإن الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة خارج الشبكة أقل بكثير من 2.3 مليار دولار أمريكي المطلوبة سنويًا في هذا القطاع بين عامي 2021 و2030.

علاوة على ذلك، أصبحت الاستثمارات مركزة في تقنيات واستخدامات محددة، في عام 2020، اجتذبت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها 43٪ من إجمالي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تليها الرياح البرية والبحرية بنسبة 35٪ و12٪ على التوالي، واستنادًا إلى الأرقام الأولية، يبدو أن هذا التركيز قد استمر حتى عام 2022، لدعم انتقال الطاقة على أفضل وجه، يلزم تدفق المزيد من الأموال إلى التقنيات الأقل نضجًا، وكذلك إلى قطاعات أخرى بخلاف الكهرباء مثل التدفئة والتبريد وتكامل النظام.