الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سيدة تسرق المساكن في مصر الجديدة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة ؛ لقيامها بسرقة المساكن في منطقة مصر الجديدة.

وتبين ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، مبلغ مالى من داخل مسكن أحد الأشخاص "بالمعاش" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "تعمل طرفه"، وبحوزتها مبلغ مالى، الهاتف المستولى عليه.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع سيدة مقيمة بمحافظة المنيا "تم ضبطها"، وبحوزتها مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة".

بمواجهتها قررت بقيام الأولى بتسهيل عملية دخولها للشقة محل الواقعة بدعوى معاونتها فى تنظيف الشقة، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على المضبوطات ولاذا بالفرار.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط سيدة منطقة مصر الجديدة سرقة المساكن هاتف محمول محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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