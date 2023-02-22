الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في نابلس

مدينة نابلس
مدينة نابلس

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة 25 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن مواطنا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

وقالت الوكالة إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.

الحكومة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وزارة الصحة الفلسطينية رصاص الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

كوثر محمود: ميثاق مهنة التمريض والقبالة الجديد يتماشى مع المواثيق العالمية

تحالف استثماري أجنبي يدرس شراء حصص من 3 شركات صناعية وتعدينية كبرى

محاكمة عاجلة لـ«دجال السوشيال ميديا» في الجيزة

انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين من ذوي الهمم بأسيوط

رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة يلتقي رئيس أوزبكستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات