الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في نابلس

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة 25 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن مواطنا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.