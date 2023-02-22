محاكمة عاجلة لـ«دجال السوشيال ميديا» في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، عاطلا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يُبدى من خلالها المعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.