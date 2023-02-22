وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تضم وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات المرافق والكهرباء والطرق وغيرها.



واطَّلع وزير الإسكان على ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة ما بين شهر أغسطس 2022 وحتى شهر يناير 2023، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم وجارٍ بمنطقة غرب المطار بالمدينة تنفيذ أكثر من ٣٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي ١٠ آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين.



وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية بالمنطقة شملت تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية، وجارٍ تنفيذ ٢٦ مبنى خدميا منها مركز شباب ونادٍ اجتماعي، وجارٍ تنفيذ أطول مسار دراجات في المدينة بطول يتعدى ٥٠٠٠ متر.



وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إلى أن موقع منطقة غرب المطار يتوسط المسافة ما بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ومجاورة لمنطقة أراضي الإسكان المميز بمساحة أكثر من 3000 فدان، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات سكنية بالمدينة بقيمة تعادل ٨ مليارات جنيه، ومشروعات بنية تحتية تتعدى الـ٩ مليارات جنيه.



جدير بالذكر أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تُقدر بنحو ٧٦٨ مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال مراحل متقدمة، وستخدم المحطة المنطقة الصناعية بالمدينة، والتي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، وتم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالي 10296 وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضي المميزة ( الـ١٠٠٠ فدان و الـ١٨٠٠ فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة ١٦٠٠ فدان، بجانب تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستيني بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول ٣٦ كم كشريان رئيسى بالمدينة، وكذلك الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول ٣.٤ كم، بإجمالي ٧٦٤ عامود إنارة " هاى ماست " بارتفاع ٢٥ مترا وكشاف ليد قدرة ٣٢٠ وات، ويخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر، و زهراء أكتوبر الجديدة، ومشروع بادية، ومنطقة الأراضى المميزة ١٠٠٠ فدان، ومنطقة الأراضى المميزة ١٨٠٠ فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار( أ – ب)، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.