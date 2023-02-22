مياه القناة: الانتهاء من أعمال توصيل خطوط مياه الشرب بقرية الحجاز بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن الانتهاء من أعمال التوصيل لخط مياه الشرب 3 بوصة وبطول 500 متر بعزبة عبد الرحيم بقرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة محافظات القناة للمشاركة المجتمعية.

وأضاف رئيس الشركة، بأنه نظرا للدور الفعال للمشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وفى إطار التعاون المستمر بين شركة محافظات القناة ومنظمات المجتمع المدني، تقوم الشركة بتنفيذ أعمال توصيل خطوط مياه الشرب 3 بوصة بعزبة عبد الرحيم بطول 500 م وربطه على الخط الرئيسى للعزبة للقضاء على مشاكل ضعف المياه وتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين بالمنطقة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف، ونظرا لأن مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد عنيت الشركة بتبني آليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.