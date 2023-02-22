غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بحي المنتزه أول في الإسكندرية

أغلق حي المنتزه أول بالإسكندرية، 5 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة بنطاق الحي، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





كلف اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، اللجنة المشكلة برئاسة مدير الأزمات أمل أحمد، وعضوية كلا من مندوب من إدارة المتابعة الميدانية، ومندوب من إدارة أشغال الطريق، ومندوب من إدارة رخص المحلات والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالمرور الميداني بنطاق الحي.

وأسفر ذلك عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية وهم كالآتي:



1- مركز بشارع الشهر العقاري عمارات إسكندرية السيوف.

2- مركز بشارع 16الملك الفلكي.

3- مركزين بشارع 24 الفضالي.

4- مركز بشارع عبدالسلام عارف سيدي بشر الترام.



