استطلاع: ترامب الأقرب ليكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخاب أمريكا 2024

قال موقع “elamerican" الأمريكي، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، ما زال المرشح الأوفر حظًا للفوز في سباق البيت الأبيض 2024.

ترامب الأوفر حظا

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن يبدو أن دونالد ترامب يظل المرشح الأوفر حظًا للفوز بالسباق الرئاسي في عام 2024، حيث أظهر استطلاع نشرته صحيفة "The Hill"، أن الجمهوري سيتغلب على جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. كما أنه سيكون الفائز إذا واجه في السباق نائب الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وقال 46 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح ترامب على بايدن إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم، مقارنة بـ 41 في المائة قالوا إنهم سيدعمون الرئيس. قال هيل: "كان 13 بالمائة غير متأكدين أو لا يعرفون".

وكشف الاستطلاع أن تفضيل الرئيس السابق سيزداد إذا كان السباق الرئاسي ضد كامالا هاريس. وفقًا للبيانات، سيصوت 49٪ لترامب و 39٪ لهاريس.

وأشار الاستطلاع، إلى الرئيس السابق هو أيضًا المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث أوضح الاستطلاع ، على سبيل المثال ، تراجع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في استطلاعات الرأي.

وأظهرت استطلاعات أخرى أن الرئيس السابق ترامب في وضع جيد لعام 2024. وفي الشهر الماضي ، نُشر استطلاع آخر أظهر أنه لن يتغلب على DeSantis فحسب، بل أيضًا على نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وتم إجراء الاستطلاع الذي أجرته شركة Morning Consult بين الناخبين الجمهوريين المحتملين. وكشف أن ترامب، المرشح الوحيد للبيت الأبيض الذي جعل نواياه الانتخابية رسمية حتى الآن، سيكون الفائز بنسبة 48٪.

وبالمثل، أعرب 77٪ من المستطلعين عن آراء إيجابية حول الرئيس السابق وإدارته. وقال 34٪ إنهم سمعوا اخبارًا إيجابية عن ترامب و 33٪ سمعوا معلومات سلبية.