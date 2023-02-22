الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023»

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المعرض الدولي سبورتس إكسبو 2023، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

تقام فعاليات المعرض الدولي "سبورتس إكسبو 2023" خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتشارك في المعرض جهات ومؤسسات مهتمة بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته يتوقع حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا كونكس" المنظمة لمعرض "سبورتس إكسبو"، أن يكون المعرض بمثابة "دفعة قوية للاستفادة من الرياضة بأفضل شكل ممكن"، مشيرا إلى أنه يهدف لتعزيز جهود مصر لتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة وعلى رأسها كأس العالم.

وأضاف فى تصريحات صحفية: نسعى لأن يكون معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023، خارطة طريق لكافة الأطراف المعنية بالرياضة، وأن يكون بمثابة دفعة قوية تمكننا من الاستفادة من الرياضة بأفضل شكل ممكن، من خلال الارتقاء بالقطاع الرياضي ودعم وتعزيز الاستثمار الرياضي في مصر. ونحرص على أن يخرج بتوصيات لتمكين الشباب وتطوير نمط حياتهم من خلال ممارسة الرياضة، فالمؤتمر والمعرض هدفهما نشر ثقافة ممارسة الرياضة لكل الفئات وعلى رأسها الشباب، وتستهدف الفعاليات عرض كافة الأساليب الحديثة في صناعة التدريب الرياضي، والممارسات الجديدة للرياضة، والإعلام الرياضي، إلى جانب الاستراتيجيات الرياضية الجديدة في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات.

وعن أبرز المؤسسات الدولية التي أكدت تواجدها في المعرض، قال حازم حمادة: يشارك في المؤتمر والمعرض جهات دولية عديدة وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، وهيئة قناة السويس وهيئة البريد المصري، رابطة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، والحضور المتميز من الدوري الإسباني "LaLiga"، كما يشارك في المؤتمر والمعرض شركات كبرى تعمل في المجال الرياضي، محليا ودوليا، فضلا عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في الرياضة والاستثمار الرياضي.

وأنهى قائلا: نسعى في معرض ومؤتمر"سبورتس إكسبو 2023"، لأن يكون بمثابة أكبر ملتقى إقليمي ودولي يستعرض كل ما يخص الرياضة كنشاط، وصناعة مهمة.

الأحداث الرياضية الاستثمار الرياضي الدكتور مصطفى مدبولي الشرق الاوسط وافريقيا القطاعين العام والخاص المؤسسات الدولية تعزيز الاستثمار جهات دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023»

وزير الصحة: يجب استمرار تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية

البرلمان العراقي يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

رئيس الدوما: السياسة الأمريكية أغرقت العالم في حالة من الصراعات

اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية السودان الإرهابية»

اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان