بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023»

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المعرض الدولي سبورتس إكسبو 2023، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

تقام فعاليات المعرض الدولي "سبورتس إكسبو 2023" خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتشارك في المعرض جهات ومؤسسات مهتمة بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته يتوقع حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا كونكس" المنظمة لمعرض "سبورتس إكسبو"، أن يكون المعرض بمثابة "دفعة قوية للاستفادة من الرياضة بأفضل شكل ممكن"، مشيرا إلى أنه يهدف لتعزيز جهود مصر لتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة وعلى رأسها كأس العالم.

وأضاف فى تصريحات صحفية: نسعى لأن يكون معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023، خارطة طريق لكافة الأطراف المعنية بالرياضة، وأن يكون بمثابة دفعة قوية تمكننا من الاستفادة من الرياضة بأفضل شكل ممكن، من خلال الارتقاء بالقطاع الرياضي ودعم وتعزيز الاستثمار الرياضي في مصر. ونحرص على أن يخرج بتوصيات لتمكين الشباب وتطوير نمط حياتهم من خلال ممارسة الرياضة، فالمؤتمر والمعرض هدفهما نشر ثقافة ممارسة الرياضة لكل الفئات وعلى رأسها الشباب، وتستهدف الفعاليات عرض كافة الأساليب الحديثة في صناعة التدريب الرياضي، والممارسات الجديدة للرياضة، والإعلام الرياضي، إلى جانب الاستراتيجيات الرياضية الجديدة في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات.

وعن أبرز المؤسسات الدولية التي أكدت تواجدها في المعرض، قال حازم حمادة: يشارك في المؤتمر والمعرض جهات دولية عديدة وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، وهيئة قناة السويس وهيئة البريد المصري، رابطة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، والحضور المتميز من الدوري الإسباني "LaLiga"، كما يشارك في المؤتمر والمعرض شركات كبرى تعمل في المجال الرياضي، محليا ودوليا، فضلا عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في الرياضة والاستثمار الرياضي.

وأنهى قائلا: نسعى في معرض ومؤتمر"سبورتس إكسبو 2023"، لأن يكون بمثابة أكبر ملتقى إقليمي ودولي يستعرض كل ما يخص الرياضة كنشاط، وصناعة مهمة.