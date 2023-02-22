الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زلزال يضرب إيران بقوة 5.5 ريختر

إيران
إيران

أعلنت إيران عن وقوع  زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مناطق بمحافظة فارس.

وكشف مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة  الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء، في عمق 11 كم من الأرض.

ووقع الزلزال على مسافة 113 كيلومترًا من شمال غربي بندر عباس في جنوب إيران.

ولم يتسبب الزلزال في درز لارستان في وقوع أي إصابات.

وفي تصريح لمراسل إرنا، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس حسين درويشي، إن مركز الهلال الأحمر بمحافظة فارس ما يزال يمر في حال تأهب قصوى تحسبًا لأي تداعيات ناجمة عن هذا الحادث.

زلزال إيران فارس غرب ايران عاجل

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