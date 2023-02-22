الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الدوما: السياسة الأمريكية أغرقت العالم في حالة من الصراعات

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن المجلس سيثبت اليوم الأربعاء أن أعضاء الكونجرس الأمريكي بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالوضع الذي نشأ بسبب خطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلا عن عواقبه المحتملة. 

وأضاف فولودين أنه من خلال التوقف عن الامتثال لالتزاماتها ورفض مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي، فإن الولايات المتحدة "دمرت بنية الاستقرار الدولي" وأغرقت العالم أيضا في “حالة من الصراعات والتحديات”. 

وتابع: اليوم سينظر مجلس الدوما في مبادرة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين بشأن تعليق روسيا للمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها .. الوضع الحالي هو نتيجة السياسة الخارجية لواشنطن.

وأكد فولودين أنه فيما يتعلق بأمن البلاد والمواطنين، فإن إجراء حوارات ومحادثات مع روسيا بلغة الإنذارات النهائية أمر غير مقبول.

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الكونجرس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت

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