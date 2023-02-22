الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أجندة «الدستور» الثقافية اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

مناقشة كتاب "300000 عام من الخوف"، واحدة من الأمسيات الثقافية والفنية، التي تقام اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، التي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

 

ففي السادسة مساء، يحل الكاتب والدبلوماسي جمال أبوالحسن، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات حديث الأربعاء، وذلك لمناقشة كتابه الصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية، تحت عنوان "300000 عام من الخوف".

وتعقد الأمسية في مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويناقش الكتاب، الروائي الدبلوماسي محمد توفيق.

 

ــ ذكرى المخرج حسام الدين مصطفي بالحرية للإبداع

وفي السادسة والنصف، تعقد بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية أمسية سينمائية للاحتفاء بالمخرج حسام الدين مصطفى، مع عرض لفيلم “كلمة شرف”، ويسبق العرض ندوة حول “مصطفي”، ويديرها ويقدمها الناقد أشرف توفيق.


ويعد المخرج حسام الدين مصطفى هو أحد أشهر المخرجين السينمائيين المصريين، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم "الوصايا العشر" عام 1956، ويُعتبر من كبار مخرجي الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.

 

ــ مناقشة كتاب “الريف الحائر” بمكتبة القاهرة

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب “الريف الحائر”، من تأليف الكاتب عزت الدسوقي، والدكتور محمود عبدالغفار، والدكتور أشرف عبدالحكيم.

وفي نفس التوقيت- السادسة مساء- تعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان “كيفية الربح باستخدام الموبايل”، يحاضر في الندوة الدكتور عادل حسين؛ الخبير الدولي في التسويق والتجارة الإلكترونية والمدير التنفيذي للأكاديمية العربية للاستشارات والتدريب.

يسبقها في الواحدة ظهرا، وفي قاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة الأسكندرية، ندوة يقدمها الاستشاري النفسي الدكتور شريف شحاتة.

 

ــ Casare. Deve. Morire في قصر السينما

وفي الثامنة مساء، وضمن فعاليات نادي السينما الأوروبية، يعرض بقصر السينما بمقره الكائن في جاردن سيتي، التابع لهيئة قصور الثقافة، الفيلم الروائي الطويل Casare. Deve. Morire أو “قيصر يجب أن يموت”، ويعقب العرض مناقشة تقدمها الناقدة السينمائية نشوي نبيل.

وفيلم “قيصر يجب أن يموت”، إنتاج إيطالي للعام 2012، ومن إخراج فيتوريو تافياني، باولو تافياني، واللذين قاما بكتابة السيناريو، والمأخوذ عن مسرحية “يوليوس قيصر”.

 

كما تعقد في السادسة بجاليري ضي، أمسية لمناقشة وتوقيع النسخة العربية لكتاب “تاريخ شعبي لكرة القدم”، للكاتب الفرنسي ميكائيل كوريا، وترجمة محمد عبدالفتاح السباعي، والفائز بجائزة أفضل كتاب مترجم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون.

وفي الثامنة مساء، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، حفل للفنان يحيي خليل، الذي يستضيف خلال الحفل، الفنانة الفلسطينية “بانه”.

 

ــ انطلاق العرض المسرحي “ابقي افتكرني” بالهناجر

وفي السابعة مساء اليوم، ينطلق بمسرح مركز الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي “ابقي افتكرني”، من إنتاج ورشة الدمي والعرائس ومن إخراج محمد فوزي.

مناقشة كتاب 300000 عام من الخوف أجندة الــ الدستور الثقافية لهذا اليوم دار الأوبرا المصرية مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

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