تفاصيل ختام مهرجان أسوان الدولى للثقافة بمسرح السوق

وسط أجواء احتفالية للعروض الفنية والفقرات الاستعراضية ووسط حضور الآلاف من المواطنين والزائريين، شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية.

يأتي ذلك بحضور ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي انطلق فى 16 فبراير الجارى شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية من بينها 10 فرق أجنبية وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

وأوضح أنه تم الاستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والظهور بشكل مشرف وراقى أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين.

جدير بالذكر أن فور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية تابع فيها عدد من المشروعات الجارية والمخططة، بجانب الشوارع الرئيسية والداخلية والمواقع الخدمية والسياحية والتى تزينت لإستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

وخلال جولته التي رافقه فيها اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، وقيادات المحافظة والوحدة المحلية تفقد اللواء أشرف عطية المحور التنموى المرورى الجديد المقترح، والذى سيضم طريق للسيارات والمركبات وممشى وكورنيش سياحى بطول 1 كم ، وبتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ليساهم الطريق فى الربط بين مطار أبو سمبل الدولى ومدخل طريق أبو سمبل البرى بمعبدى أبو سمبل مباشرة.

كما أنه مخطط تحويل منطقة مخازن الوحدة المحلية إلى منتجع سياحى يتم طرحه للإستثمار ليضم مارينا ومنطقة مفتوحة للأنشطة والرياضات المائية وصيد الأسماك وحفلات الشواء والنوبيان شو ، ومنطقة بنوك وبازارات وأماكن ترفيهية.

وتفقد أشرف عطية عدد من الجداريات الفنية التي تم إنشاؤها طبقاً لتصميمات الهوية البصرية والتى تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيداً لتعميم مشروع الهوية البصرية بجميع أنحاء مدينة أبو سمبل بداية من المطار وحتى معبدى أبو سمبل.

كما شملت الجولة تفقد محافظ أسوان لمستشفى أبو سمبل الدولى والتى تم دعمها بتجهيزات طبية وغير طبية بـ 3 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، مع دعمها بالكوادر الطبية من الإستشاريين والأطباء الإخصائيين طبقاً للبروتوكول الموقع مع مستشفى أسوان الجامعى، والتى تضم 29 سرير و 4 آسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى 2 غرفة عمليات لتضم المستشفى بذلك مختلف التخصصات الطبية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة موقف السيرفيس بمساحة 1500 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه ليستوعب حوالى 50 سيارة سيرفيس وأتوبيسات النقل العام ، بجانب دورات المياه العمومية والكافتريا و٧ محلات تجارية.

وأثناء جولته الميدانية استمع أشرف عطية للشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين ووجه إلى سرعة إيجاد الحلول الجذرية لها.

مهرجان أسوان الدولى للثقافة بمسرح السوق

مهرجان أسوان الدولى للثقافة بمسرح السوق

مهرجان أسوان الدولى للثقافة بمسرح السوق

مهرجان أسوان الدولى للثقافة بمسرح السوق