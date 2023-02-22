12 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات وإزالة مبانى مخالفة فى حملة بالعبور

شدد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات حتى القضاء على تلك الظاهرة تماما، مشيرا الي أنه لا بديل عن تشكيل الحملات الأمنية اللازمة المختلفة للقضاء علي العشوائيات والمخالفين للقانون .

حملة جهاز تنمية مدينة العبور

كلف رئيس الجهاز المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية بتنفيذ حملة قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وتصحيح أوضاع المخالفات بالقطع المخالفة وإعادة الشئ لأصله تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالة والسحب بالتنسيق مع شرطة التعمير.



وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار غلق وتشميع وسحب عداد كهرباء بالقطعة رقم (٤)بالبلوك (٢٥٠٢٥)بمركز خدمات الحي الترفيهي للعمل ومزاولة أنشطة دون رخصة تشغيل وتحويل البدروم من مخازن لمحلات وإقامة منطقة ألعاب أطفال مخالفة داخل القطعة بمنطقة الباثيو.

وأشار الي أنه تم تنفيذ قرارات إزالة بالقطعة رقم ( ٢٠)بلوك (١٤٠٨٥) لتقفيل الردود الأمامي وعمل سلم بالردود الجانبي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة فورية بالقطعة (٦) بلوك (١٤٠٢٦) بالحي السادس بتقفيل بالردود الخلفي.



أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة( ٤) بلوك ( ١١٠٠٩) منطقة الـ ٨٠٠ م بالحى الأول وتم أيضا إزالة مباني مخالفة ببدروم القطعة واستغلاله سكني.



وفي نفس السياق افاد رئيس الجهاز أنه تم مرور الحملة بالقطعة رقم (٥٥) بمركز خدمات الحي السادس ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة وتم ضبط (٤٥) شيشة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشددا على مواجهة أي صعوبات حتى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات واعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة.