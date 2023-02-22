الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

12 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات وإزالة مبانى مخالفة فى حملة بالعبور

حملة جهاز تنمية مدينة
حملة جهاز تنمية مدينة العبور

شدد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات حتى القضاء على تلك الظاهرة تماما،  مشيرا الي أنه لا بديل عن تشكيل الحملات الأمنية اللازمة المختلفة للقضاء علي العشوائيات والمخالفين للقانون .

حملة جهاز تنمية مدينة العبور

كلف رئيس الجهاز  المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية بتنفيذ حملة  قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وتصحيح أوضاع المخالفات بالقطع المخالفة وإعادة الشئ لأصله تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالة والسحب بالتنسيق مع شرطة التعمير. 
 

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار غلق وتشميع وسحب عداد كهرباء بالقطعة رقم (٤)بالبلوك (٢٥٠٢٥)بمركز خدمات الحي الترفيهي للعمل ومزاولة أنشطة دون رخصة تشغيل وتحويل البدروم من مخازن لمحلات وإقامة منطقة ألعاب أطفال مخالفة داخل القطعة بمنطقة الباثيو. 

وأشار الي أنه تم تنفيذ قرارات إزالة بالقطعة رقم ( ٢٠)بلوك (١٤٠٨٥) لتقفيل الردود الأمامي وعمل سلم بالردود الجانبي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة فورية بالقطعة (٦) بلوك (١٤٠٢٦) بالحي السادس بتقفيل بالردود الخلفي. 


أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة( ٤) بلوك ( ١١٠٠٩) منطقة الـ ٨٠٠ م بالحى الأول وتم أيضا إزالة مباني مخالفة ببدروم القطعة واستغلاله سكني. 
 

وفي نفس السياق افاد رئيس الجهاز أنه تم مرور الحملة بالقطعة رقم (٥٥) بمركز خدمات الحي السادس ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة وتم ضبط (٤٥) شيشة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشددا على مواجهة أي صعوبات حتى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات واعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة. 

العبور حملة يصدر 12 قرار غلق تشميع إزالة مباني سحب عدادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

12 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات وإزالة مبانى مخالفة فى حملة بالعبور

ماكرون: نحتاج أن يعمل الفرنسيون لفترة أطول قبل التقاعد

فاروق فلوكس: «لو عملت دور المثليين بره يتعملى تاج»

ماذا بعد الزلزال؟.. كيف ستتم عملية الإعمار فى سوريا؟.. خبير يجيب

دراسة: البرتقال قد يكون المفتاح السحرى للوقاية من مرض السكر والسمنة

مقتل 10 مدنيين فى هجوم لحركة الشباب على مجمع سكنى بمقديشو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان