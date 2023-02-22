الباز يكشف: كيف انتقم فؤاد سراج الدين من هيكل؟

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، بأنه أهم صحفي عربي في القرن العشرين.

الباز: محمد حسنين هيكل واحد من أهم 5 صحفيين في العالم

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "محمد حسنين هيكل واحد من أهم 5 صحفيين في العالم".

وكشف الباز، خلال اللايف، كيف انتقم فؤاد سراج الدين من محمد حسنين هيكل رجل عبدالناصر، قائلا: "سنة 1994، كان يحتفل بالدكتور علي الدين هلال عندما تولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان موجود الراحل جمال بدوي، رئيس تحرير الوفد أنذاك، وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم أعلن عن مؤتمر عن الأقليات في الدول العربية، فسأل جمال بدوي، هيكل عن حضوره للمؤتمر، وغضب لأن سعد يضع المسيحيين في مصر في خانة الأقلية".

وأردف الباز: "هيكل أبدى اعتراضه الشديد على وضع المسيحيين في نطاق الأقليات، وطلب جمال بدوي منه يكتب مقال في الوفد بهذا الأمر، رغم العداء بين بين عبدالناصر والوفد، وهيكل رجل عبدالناصر ولسانه".

وتابع: "هيكل كتب المقال، على صورة رسالة لجمال بدوي، يوم الأربعاء جمال بدوي عمل تنويه محمد حسنين هيكل يكتب للوفد، لكن المقال لم ينشر، وسكرتير تحرير الوفد عباس الطرابيلي، بلغ هيكل، إن فؤاد باشا سراج الدين منع نشر المقال".

وأوضح الباز، أن فؤاد سراج الدين رئيس الوفد، ادعى أن المقال لن ينزل لأن قيادات الوفد ترفض أن يكتب رجل عبدالناصر في الوفد، بينما كانت الحقيقة أنها تصفية حسابات وانتقاما من هيكل.