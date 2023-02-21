«البارالمبية» تنظم دورة أساسية ومتخصصة فى التصنيف

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن فتح باب التقدم للترشح لحضور الدورة الأساسية فى التصنيف فى كل الرياضات البارالمبية: ألعاب القوى- رفع الأثقال - السباحة - كرة السلة على الكراسى المتحركة - رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية "الجودو، كرة الهدف، خماسيات كرة القدم" - رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية "ألعاب القوى - رفع الأثقال - تنس الطاولة " - البوتشا - الدراجات - التايكوندو - القوس والسهم - تنس الطاولة - التنس الأرضى - الريشة الطائرة - الكرة الطائرة البارالمبية - الثلاثي - الفروسية- الكانوى والكياك.

على أن تكون الدراسة للدورة الأساسية يومى 10 و11 مارس المقبل بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن أنه يشترط أن يكون المرشح للدراسة طبيبًا بشريًا، أو طبيب عيون فيما يخص تأهيل المصنف فى رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية أو أن يكون إخصائى علاج طبيعي، أو مدربًا مسجلًا فى سجلات اللجنة البارالمبية المصرية لعام 2023 أو مسجلًا بسجلات الاتحادات البارالمبية أو الأولمبية ويشترط في جميع الدارسين إجادة اللغة الإنجليزية.