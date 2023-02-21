الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«البارالمبية» تنظم دورة أساسية ومتخصصة فى التصنيف

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية

أعلنت  اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن فتح باب التقدم للترشح لحضور الدورة الأساسية فى التصنيف فى كل الرياضات البارالمبية: ألعاب القوى- رفع الأثقال - السباحة - كرة السلة على الكراسى المتحركة - رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية "الجودو، كرة الهدف، خماسيات كرة القدم" - رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية "ألعاب القوى - رفع الأثقال - تنس الطاولة " - البوتشا - الدراجات - التايكوندو - القوس والسهم - تنس الطاولة - التنس الأرضى - الريشة الطائرة - الكرة الطائرة البارالمبية - الثلاثي - الفروسية- الكانوى والكياك.

على أن تكون الدراسة للدورة الأساسية  يومى 10 و11 مارس المقبل  بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن أنه يشترط أن يكون المرشح للدراسة طبيبًا بشريًا، أو طبيب عيون فيما يخص تأهيل المصنف فى رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية أو أن يكون إخصائى علاج طبيعي، أو مدربًا مسجلًا  فى سجلات اللجنة البارالمبية المصرية لعام 2023 أو مسجلًا بسجلات الاتحادات البارالمبية أو الأولمبية ويشترط في جميع الدارسين إجادة اللغة الإنجليزية.

أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية الاشخاص ذوي الاعاقة الإعاقة البصرية البارالمبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

ريال مدريد يُهين ليفربول بخماسية فى دورى أبطال أوروبا

رئيس شعبة الدواجن يكشف السر وراء ارتفاع الأسعار

بعد ظهوره مع لاعبى الأهلى.. والد الطفل الأسوانى لـ«الدستور»: «سعادتى بالدنيا»

بعد تنبؤات العالم الهولندي.. هل تتعرض مصر للزلازل قريبًا؟

موعد سحب كراسة الشروط.. شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان