الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق اليوم الثالث لفعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في طنطا بالغربية

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب

تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ فعاليات أسبوع المواطنة من أجل تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمحافظة الغربية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت وقائع اليوم جلسة العمل الرابعة حول التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ قدمها "السيد إبراهيم" مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واستعرض خلالها مفهوم التنمية المستدامة وصلته الوثيقة بحقوق الإنسان والإشارة إلى أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة، كما عرض رؤية مصر ٢٠٣٠  وخطوات تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وما قدمته الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وكيفية متابعة  وتقييم تلك الخطوات وتحسينها لخدمة احتياجات واولويات المجتمع.

فيما تناولت جلسة العمل الخامسة موضوع الهجرة غير الشرعية ومخاطرها وكيفية التصدي لها وقدمتها الدكتورة "أنوار عثمان"  الخبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية، واستعرضت خلالها الجهود الوطنية للتصدي للهجرة غير الشرعية وشرحت مخاطر هذه الظاهرة على المواطنين خاصة فئة الشباب.

وخلال أيام التدريب جرى استبيان آراء الفئات المستهدفة حول التحديات والفجوات والأولويات لدى المجتمع في المناطق المختلفة، بما يسهم في بلورة مقترحات وتوفيرها لصناع القرار.

وفي نهاية اليوم اختتمت أعمال الدورة بجلسة ختامية بحضور أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، وإسلام أبو العنين مدير البرامج بالمنظمة العربية، وقيادات مجمع إعلام طنطا والإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات.


وفي نهاية الجلسة تم تسليم المشاركات في الدورة التدريبية من الفئات المستهدفة التي تضم الرائدات المجتمعية ومكلفات الخدمة العامة والموظفين العموم، شهادات تقدير توثق مشاركتهم الفاعلة.

الهجرة غير الشرعية التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستعلامات الجهود الوطنية الفئات المستهدفة المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحقيق التنمية المستدامة تحقيق حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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