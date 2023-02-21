الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سليمان عيد: غنيت فى الأفراح الشعبية مونولوجات لـ إسماعيل يس

سليمان عيد
سليمان عيد

قال الفنان سليمان عيد إنه كان يشارك في الأفراح بالمناطق الشعبية، التي كانت تستعين بالأولاد الصغار لإضفاء بعض البهجة.

أضاف عيد، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، "بتبقى عربية كارو وشوية كراسي محطوطة، وأنا كنت من الناس دي بطلع أغني مونولوجات لإسماعيل يس". 

ولفت إلى أنه كان مسئولًا في المرحلة الثانوية عن اللجنة الفنية، وعندما دخل الجامعة شاهد لأول مرة خشبة المسرح، مردفًا "الجامعة كانت أقوى مرحلة في حياتي، اكتشفت موهبتي في الكوميديا وارتجال الإفيهات".

ولفت إلى أن بعد تخرجه من الجامعة وضع أمامه هدفًا إما العمل محاسبًا في بنك أو التقدم للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وبالفعل جرى قبوله في المعهد، وعلم حينها أن هذا هو طريقه ومستقبله.

سليمان عيد مونولجات إسماعيل ياسين الافراح الشعبية قصواء الخلالي المساء مع قصواء

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