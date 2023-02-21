محمد العمدة ناعيًا النائب أحمد حتة: كان فارسًا برلمانيًا أصيلًا ينطق بهموم الناس

نعى النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، النائب أحمد حتة، والذي وافته المنية اليوم، سائلًا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وقال نشأت العمدة، في برقية العزاء اليوم، إن أحمد حتة كان نائبًا وطنيًا من الطراز الأول ظل حتى اللحظة الأخيرة مخلصًا لوطنه وقضاياه ولم يتأخر يومًا عن مساندة حقوق الناس، فقد كان فارسًا برلمانيًا بمعنى الكلمة وكثير من معاركه ومواقفه تحت القبة لا تزال يرن صداها في أذن الجميع.

وقال عضو البرلمان، إنه وإذ يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، فهو يدعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بالنظام الفردي عن محافظة المنيا وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، قد توفي صباح اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية.