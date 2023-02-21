الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول على ريال مدريد بهدف ثانٍ

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل نجمنا محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف فريقه الثاني على ريال مدريد في  اللقاء المقام بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 14 بعدما استغل خطأ فادح من تيبو كورتوا في استلام الكرة داخل منطقة جزائه ليسجلها في شباكه.

هدف التقدم سجله داروين نونيز بكعب القدم في الدقيقة 4 بعد صناعة من نجمنا المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح بشكل أساسي في خط الهجوم

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تشكيل الريال أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، شهد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كل من: أندريه لونين، لويس لوبيز، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، ألفارو أودريازولا، خيسوس فاييخو، توني كروس، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو وألفارو.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسيان فيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وعاد الألماني توني كروس للظهور في قائمة ريال مدريد، بعدما تخلف مسبقًا عن السفر لإنجلترا، حيث كان يُعاني من التهاب في المعدة.

وتُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الأربعاء 15 مارس، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل بطل أوروبا.

صلاح محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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