غدًا.. «الأعلى للثقافة» يستضيف جلسة بحثية حول الفروق بين التأليف والاعداد والاقتباس

يعقد المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، غدًا الأربعاء، جلسة بحثية حول "تحديد الفروق بين التأليف والاعداد والاقتباس والدراماتورج"، والتي تنظمها لجنة المسرح، وذلك في الخامسة مساءً، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة المخرج عصام السيد، مقرر اللجنة، ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد عامر أستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، وإسلام إمام المخرج والدرماتورج، والدكتور أيمن الشيوي أستاذ التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور حاتم حافظ أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور عصام أبو العلا أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والمؤلف محمد السوري، والدكتور محمد سمير الخطيب أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، المؤلف والمخرج محمد عادل، والدكتور مصطفى رياض أستاذ اللغة الإنجليزية بآداب عين شمس.