الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الإسكندرية للفيلم القصير»: الدورة التاسعة شهدت تطورا ملحوظا

جانب من حفل ختام
جانب من حفل ختام الإسكندرية للفيلم القصير

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، والذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وبدأ الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الفنانين  والضيوف الأجانب وأعضاء لجان التحكيم بالسلام الوطني  حيث تم عرض تقرير عن فعاليات المهرجان برومو للأفلام التي شاركت بالدورة التاسعة كما تم عرض لقطات من ورشة المخرج خالد الحجر وقال الأخير إنه خلال 9 أيام عمل هي مدة الورشة تم عمل 3 افلام مع شباب الورشة وقام الجمهور بتحيته حيث سلمه رئيس المهرجان محمد محمود شهادة تقدير من المهرجان
فيما تم عرض برومو خاص عن ورشة المخرجة نيفين شلبي للأطفال والتي أكدت أنها أول ورشة للأطفال في المهرجان وتم اختيار الأطفال المشاركين بها بعناية شديدة حيث تم تنفيذ 10 افلام منهم 6 أفلام روائية قصيرة و4 أفلام تسجيلية وسط أجواء من التعاون الكبير.

وقالت إن هذه الأفلام سيتم عرضها غدا في آخر أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مضيفة ان كل من سيشاهد هذه الأفلام سينبهر بقدرة الأطفال وتم منح الشباب شهادات تقدير لمجهودهم.

فيما أكد محمد  محمود رئيس المهرجان أن الدورة التاسعة تطور فيها المهرجان بشكل ملحوظ على مستوى الافلام وظهرت اعمال من دول اول مرة نشوف افلام منها وأعرب عن سعادته  بردود فعل الطلبة مع ماستر كلاس محمد ياسين وأنسي ابو سيف، موضحا أن المهرجان يطور من  المهارات ويشجع الشباب موجها الشكر لوزيرة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ودار أوبرا الإسكندرية.

كما وجه الشكر لكلا من المخرج خالد الحجر ونيفين شلبي على الورش، وكذلك الدكتور خالد عبد الجليل على دعمه المستمر للمهرجان، ووجه الشكر لجمهور إسكندرية على حضور العروض باستمرار. 

فيما قال المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان في كلمته خلال حفل الختام إن الإعلانات الموجودة في كل مكان تطور كبير للمهرجان وشكر كل المتطوعين على التعاون واتمنى الدورة الجاية انبهر اكتر واكتر زي كل سنة

كما صعد د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة  إلى المسرح ووجه الشكر لكلا من المخرجة ساندرا نشأت و المخرج الكبير محمد ياسين والمخرجة نيفين شلبي والمخرج خالد الحجر وأنسي ابو سيف، مؤكدا أن الحضور الجماهيري الكبير فاعليات المهرجان من جانب لهؤلاء الشباب أصاب الهدف وهو ما راهنت عليه في حفل الافتتاح.

وأضاف عبدالجليل أن الثقافة المصرية كسبت فرسانا جدد دخلوا الرحلة بدهشة المحب وعقل الباحث واجتهاد الطموح فحصلوا على احترام الجميع.

وانهمر سامي حلمي في البكاء خلال تكريمه موجها الشكر لإدارة المهرجان، قائلا: “فرحان جدا باللي شفته في الافتتاح وخلال الدورات واهم مافي المهرجان إيقاعه السريع اللي بيناسب العصر والشباب وده مش غريب على اسكندرية اللي دفعت بالسينما المسرحية العديد من الشخصيات أبرزهم يوسف شاهين وهند رستم وزهرة العلا وعمر الشريف”. 

كما تم تكريم محمد مصطفى أحد رواد نشر ثقافة السينما في الإسكندرية، والذي وجه الشكر لإدارة المهرجان قائلا كل الود والامتنان والشكر لـ محمد محمود وموني محمود وصديق الدرب دانيال رمز من رموز السينما في الإسكندرية.

 

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