افتتاح النسخة الثانية من معرض «رؤية مصرية» بالرياض (صور)

افتتح معرض الرؤية المصرية بنسخته الثانية، جاليري أحلام بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، بحضور لفيف من السفراء والفنانين المصريين والسعوديين، والاعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.

حضر فعاليات افتتاح المعرض سفير مصر بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، والسفير الجزائري محمد على بو غازى، الفنان رضا ابراهيم صاحب جاليري بيكاسو ايست، والفنان أحمد شيحا والفنان إبراهيم غزاله والفنان محمد مرعي.

ويشارك في المعرض أكثر من 15 فنان مصرى، وهم كل من “جورج بهجورى - حلمي التوني - مصطفي الرزاز - جرجس لطفي - احمد شيحا - منير إسكندر - حسن عبد الفتاح - عفت حسني-حسن الشرق - ابراهيم غزالة - فتحي عفيفي - حسن راشد - ايمان أسامة - مصطفي الفقي -هند الفلافلي- ايمن السمري - محمود مرعي - ياسين حراز- عبده رمزي - عمار شيحا”.

ويعد الفنان أحمد شيحا، واحد من ضمن الفنانين التشكيليين الذى حصدوا العديد من الجوائز الفنية، شهادة تقدير مجلس حكومة كاليفورنيا عن أعماله الفنية بها، عام 1989، وشهادة تقدير من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجاحه في رحلته الفنية، والميدالية الذهبية من جامعة الإسكندرية، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016 وغيرها من التكريمات المحلية والدولية.