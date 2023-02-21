الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: جار تعميم نشرة بلغة الإشارة في المدارس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بالمهندس عبد الرحمن عمر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة "ابدأ" لتنمية مشروعات الدولة المصرية، والمهندس أحمد فتحي سليمان مؤسس منصة وشركة "كلمني إشارة"؛ لمناقشة سبل التعاون في تطوير المناهج الرقمية للطلاب الصم والبكم؛ لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، على اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم والصم والبكم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم؛ لتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل في المجتمع، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم، بهدف تلقي المفاهيم التي تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الحاجة الماسة لتعلم لغة الإشارة كلغة نستطيع من خلالها سماع وفهم أبناء الوطن من الصم والبكم.

وأكد أن الوزارة أعدت نشرة بالإشارات الأكثر استخدامًا على أن يتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وليترسخ في وجدان طلابنا أننا نسمعهم ونفهمهم، كما تعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد فتحي سليمان إن منصة وشركة "كلمني إشارة" تهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات للصم والبكم وضعاف السمع وباقي الإعاقات المزدوجة؛ لتساعدهم علي التحصيل الدراسي والدمج والإتاحة في المجتمع.

وناقش اللقاء إعداد ومواءمة المناهج للطلاب الصم والبكم، وتطوير المناهج الرقمية لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وإكسابهم مهارات سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سحر الألفى مدير عام التربية الخاصة، والدكتورة عزيزة ممدوح مركز تطوير المناهج، وكريم عاطف إدارة التربية الخاصة.

اتخاذ كافة الإجراءات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الإجراءات اللازمة ل الإجراءات اللازمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الخدمات التعليمية

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