التضامن: برنامج «فرصة» يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل بـ8 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن «فرصة» أحد برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي، يعمل على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المسجلة على قواعد البيانات من سن 20 إلى 50 ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج، ومن الاتكالية للاستقلالية.

توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهي الصغر

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن البرنامج فى مرحلته الأولى يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهي الصغر في 8 محافظات هى "الفيوم- بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر- الشرقية- القليوبية، حيث نستهدف تأسيس منظومة تشمل عددًا من المشروعات التنموية بعدة مناطق لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وخلق أنشطة مستدامة ناجحة مدرة للدخل تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتسهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللإقتصاد المحلي.

وأكدت أنه يتم أيضًا تزويد المستفيدين من البرنامج بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج اللازمة فضلًا عن مساعدتهم في بيع المنتج النهائي من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال، ووزارة التضامن أصبحت متعددة فى تدخلات الحماية الاجتماعية لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا واجتماعيًا لتغلبهم على دائرة الفقر بأبعادها المختلفة.

التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا

وأعلن الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج فرصة، عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالًا بحوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا من مستفيدي "تكافل وكرامة"، وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الاتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط.