الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مسئول سابق بـCIA: حذرنا موسكو من شن حرب فى أوكرانيا ولكن لم تستجب

نورمان رول
نورمان رول

قال نورمان رول، المسئول السابق في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت من قبل بإرسال مسئولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا وحثها على عدم القيام بتلك العملية العسكرية التي تقوم بها الآن، في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد نورمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة حذّرت بشكل صريح من شن الغزو الروسي قبل شهور من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لذا تواصلت أمريكا مع روسيا آنذاك لمنعها من القيام بتلك العملية.

نوايا روسيا الحربية

وأضاف أن ادعاءات موسكو بامتلاك أوكرانيا أسلحة نووية أو وجود أي تهديدات من قِبل حلف الناتو على الأمن القومي الروسي هي مبررات لقيامها بهذ الغزو.

أشار إلى أنه منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا والولايات المتحدة تعمل جاهدة على تهدئة الأوضاع ودعم الجانب الأوكراني لمحاولة التصدي لهذا الهجوم:"روسيا ستعمل على استنزاف الجيش الأوكراني في الفترة المقبلة من خلال تطوير تكتيكاتها، ما سيعطي لروسيا بعض التفوق في العملية العسكرية".

نورمان رول المخابرات الامريكية الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية منع روسيا من الحرب

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