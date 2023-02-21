رئيس شعبة الدواجن يكشف السر وراء ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عن السر وراء ارتفاع أسعار الدواجن، قائلا إن استغلال التجار وعدم الالتزام بسعر العلف السبب.

وأضاف السيد في تصريح لـ"الدستور": "كنا نرفض فكرة استيراد الدواجن من الخارج لأننا حققنا الاكتفاء الذاتي، وكنا نستورد 50 ألف طن سنويًا في حين استهلاكنا 180 ألف طن شهريًا".

وتابع: "الأزمة كانت من البداية في الكتكوت والأمهات وما حدث بها، إلا أن تلك الأزمة حلت وأزمة العلف أيضا تم حلها ولم يعد هناك مشكلة ليعمل التاجر على رفع سعر الدواجن".

وعن موعد انخفاض سعر الدواجن مرة أخري، قال: "إذا التزم التجار بالأسعار المحددة لم نشهد غلاء في الأسعار الخاصة بالدواجن".

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-2-2023 فهي كالآتي:

لحم الفراخ البيضاء كيلو 77.00 جنيه 78.00 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 95.00 جنيه 96.00 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 98.00 جنيه 99.00 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 69.00 جنيه 70.00 جنيه.