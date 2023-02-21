الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رئيس شعبة الدواجن يكشف السر وراء ارتفاع الأسعار

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عن السر وراء ارتفاع أسعار الدواجن، قائلا إن استغلال التجار وعدم الالتزام بسعر العلف السبب.

وأضاف السيد في تصريح لـ"الدستور": "كنا نرفض فكرة استيراد الدواجن من الخارج لأننا حققنا الاكتفاء الذاتي، وكنا نستورد 50 ألف طن سنويًا في حين استهلاكنا 180 ألف طن شهريًا".

وتابع: "الأزمة كانت من البداية في الكتكوت والأمهات وما حدث بها، إلا أن تلك الأزمة حلت وأزمة العلف أيضا تم حلها ولم يعد هناك مشكلة ليعمل التاجر على رفع سعر الدواجن".

وعن موعد انخفاض سعر الدواجن مرة أخري، قال: "إذا التزم التجار بالأسعار المحددة لم نشهد غلاء في الأسعار الخاصة بالدواجن".

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-2-2023 فهي كالآتي:

لحم الفراخ البيضاء كيلو 77.00 جنيه 78.00 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 95.00 جنيه 96.00 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 98.00 جنيه 99.00 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 69.00 جنيه 70.00 جنيه.

ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع اسعار ارتفاع سعر الدواجن استيراد الدواجن استهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

ريال مدريد يُهين ليفربول بخماسية فى دورى أبطال أوروبا

رئيس شعبة الدواجن يكشف السر وراء ارتفاع الأسعار

بعد ظهوره مع لاعبى الأهلى.. والد الطفل الأسوانى لـ«الدستور»: «سعادتى بالدنيا»

بعد تنبؤات العالم الهولندي.. هل تتعرض مصر للزلازل قريبًا؟

موعد سحب كراسة الشروط.. شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان