الرئيس الأمريكى: النصر سيكون حليف الأوكرانيين

قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، إن أمريكا ستسعى لتقديم مجرمي الحرب الروسية للعدالة والمحاكمة على تلك الأفعال التي حدثت في أوكرانيا.

النصر للأوكران

أكد بايدن، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن هناك الكثير مما تفخر به الولايات المتحدة مع أوكرانيا لتحقيق العدالة والحرية من الهيمنة الروسية:"النصر سيكون حليف الأوكران بدعم أمريكا والحلفاء".

تعاون الناتو

وأضاف أنه سيستضيف جميع حلفاء الناتو العام القادم للاحتفال بقوة الاتحاد وتعاونه.