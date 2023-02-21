الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«جى إس إم للأبحاث»: الغرب لم يترك منطقة فى العالم إلا وأفسدها

الحرب
الحرب

قال آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إن الغرب لم يترك منطقة في العالم إلا وأفسدها وشتت زمامها، لأن قارة أوروبا تستفيد بصورة كبيرة من تلك الحروب السياسية.

نهب إفريقيا 

وأكد ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأموال التي تخرج من القارة السمراء تفوق تلك التي تدخل على هيئة مساعدات غربية بكثير.

مساعي الغرب الدنيئة 

وأضاف أن معظم الشركات الاستثمارية المتواجدة على الأراضي الإفريقية لا تراعي الشروط البيئية على الإطلاق ولا تضع ضوابط لمسألة التغير المناخي، كما أن تلك الشركات تتهرب من دفع الضرائب. 

وأشار إلى أن الغرب يحب اشتعال الحروب والفتن بالعالم، فما حدث قديمًا في الشرق الأوسط على يد الغرب تشهده دول متفرقة في العالم الآن.

آصف ملحم مدير مركز جي إيس إم للأبحاث نهب أفريقيا القاهرة الإخبارية سوء أفعال الغرب

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وائل لطفي

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