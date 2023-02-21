تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية السودان الإرهابية» لجلسة الغد

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية» لجلسة الغد.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.



يذكر أن هذه القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمان وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.