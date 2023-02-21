بعد صناعة 3 أهداف.. حسين الشحات رجل مباراة الأهلى وأسوان

حصد حسين الشحات جائزة رجل مباراة الأهلي وأسوان، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

وصنع الشحات الـ3 أهداف التي سجلها في اللقاء خلال الشوط الأول، ليفرض نفسه نجم اللقاء.

وانفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أسوان 3- 0 اليوم.

كان الأهلي يقتسم الصدارة مؤقتا مع بيراميدز وفيوتشر برصيد 37 نقطة لكل منهما، نظرًا لغياب الفريق عن الدوري المحلي لارتباطه بالمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب، حيث أنهى مشواره في المركز الرابع.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة من 16 مباراة مقابل 37 نقطة لبيراميدز وفيوتشر من 18 مباراة لكل منهما، وتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بثلاثة أهداف عن طريق محمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة، وسط تألق لافت من جانب حسين الشحات الذي صنع الأهداف الثلاثة.

وسجل الأهلي فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة بالدوري المصري هذا الموسم.

ويرجع آخر ظهور للأهلي في الدوري المحلي إلى 24 يناير الماضي حين تغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد.

وقبل مواجهة أسوان، خسر الأهلي على ملعب الهلال السوداني يوم السبت الماضي بهدف دون رد في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلى استاد أسوان، تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق كهربا لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل محمد مجدي أفشة قبل تمرير الكرة.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد هدف السبق للأهلي بتوقيع كهربا من ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة متقنة للشحات وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف عبدالقادر ثاني أهداف الأهلي بعد تمريرة جديدة من الشحات، قابلها عبدالقادر بتسديدة ذكية في الشباك.

وحصل أسوان على ضربة جزاء في الدقيقة 43 بعد مخالفة من محمد أشرف بكري ضد لاعب أسوان عماد فتحي، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لضربة الجزاء التي نفذها أحمد خالد.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز أفشة الهدف الثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة حاسمة من الشحات وضعته في مواجهة مرمى أسوان ليسدد دون عناء في الشباك.