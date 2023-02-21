«الخارجية الألمانية» تطالب روسيا بوقف التهديد النووى وإنهاء حرب أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا فقط، وإنما وقف التهديد النووي بالكامل، حسبما أفادت قناة "العربية".

ويأتي الرد الألماني عقب مؤتمر للرئيس الروسي بوتين قال خلاله إن روسيا ستوقف مشاركتها في نيو ستارت- آخر معاهدة رئيسية متبقية للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي في خطاب مخصص للذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا: "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والمطالبة بمنشآتنا النووية"، وفي هذا الصدد، أجد نفسي مضطرًا لأن أعلن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وتنص المعاهدة على قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية المنتشرة لأكبر قوتين نوويتين في العالم، وتضع حدًا للأصول النووية الاستراتيجية في 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 صاروخ منتشر. كما تنص المعاهدة على مراقبة مشتركة للترسانات النووية المنتشرة لكل جانب، فضلًا عن التنسيق من خلال لجنة استشارية ثنائية.