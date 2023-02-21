الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 3 مليارات دولار صادرات مصرية لإيطاليا خلال 11 شهرًا

صادرات
صادرات

حققت الصادرات المصرية لإيطاليا نموًا بنسبة 34.3%، لتصل إلى 3.063 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 781.8 مليون دولار.

وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن صادرات مصر من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها إلى إيطاليا تضاعفت إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2022، مقابل 686.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 680.4 مليون دولار بنسبة 99.1%، تليها صادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 310.3 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة 124.6 مليون دولار بنسبة 67.2%.

وسجلت الصادرات المصرية إليها من ألومنيوم ومصنوعاته 285.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022، مقابل 312.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 26.1 مليون دولار، فى حين ارتفعت صادرات أسمدة من 149.3 مليون دولار لـ220.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 47.6%، كما ارتفعت صادرات قطن لـ104.2 مليون دولار مقابل 66.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة 37.7 مليون دولار بنسبة 56.9%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5%.

وانخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 17.8%، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع، وأهمها: 

«الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3%، البترول الخام بنسبة 15.6%، أسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8%».  

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 26.8%، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال شهــر نوفمبر  2022، مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  

«بتــرول خام بنسبــة 9.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 29.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%».

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صادرات مصر إيطاليا وقود

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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