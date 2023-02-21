الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية في الجيزة

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف شخص بسبب خلافات مالية للغد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل ووعمر محمد سلام.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن إحدى المتهمات على أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط شرطة وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة الحكم خطف شخص خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

عذبوه بـ«كمبروسر».. القبض على سائق وعامل بتهمة التعدى على طفل الإسماعيلية

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية ويطلع على أهم نتائج قمة الاتحاد الإفريقى

بسبب الخلافات.. طالب يمزق جسد زميله في مركز المحلة

تهتك فى الأمعاء.. انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على «طفل الكمبروسر» بالإسماعيلية

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

تأجيل محاكمة حمزة زوبع في نشر أخبار كاذبة لـ7 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية القادمة وما يجب ان يكون ‏

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى