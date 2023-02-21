غدًا.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية في الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف شخص بسبب خلافات مالية للغد.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل ووعمر محمد سلام.



وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن إحدى المتهمات على أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط شرطة وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.