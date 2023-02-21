المركز الأوكرانى للحوار: بوتين لوح باستخدام الأسلحة النووية

تحدث رئيس المركز الأوكراني الدكتور عماد أبوالرب عن رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه اليوم، أمام البرلمان الروسي «الدوما» بعد مرور عام على العملية العسكرية في أوكرانيا، وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

وقال أبو الرب خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، إن بوتين حمل المسؤولية فيما يحدث بالشأن الروسي الداخلي على هذه الحرب الأوكرانية، متابعا أنه لوح بتهديد غير مسبوق بالأسلحة النووية عندما أعلن جاهزيتها بنسبة 91 % على اعتبار أن روسيا تتعرض لتهديد وجودي.

وتابع أن بوتين أوصل رسالة داخلية إلى الشعب الروسي بأن الحكومة تمضي في دعم العائلات الروسية والعائلات الجديدة والجنود الروس من الـ 4 إقليم المنضمة مؤخرا، مشيرا إلى أن الأقاليم المنضمة مؤخرا لم تبن البنية التحتية مما يعاني مواطنو 4 إقليم من تلك الآن، منوهًا بأن الرئيس الروسي يريد أن يجمع أصواتا تدعمه في هذه العملية أو الحرب ضد أوكرانيا ولكن بالنسبة للرسائل الدولية لم يطرح أي قضية فيها تحميل مسؤولية روسيا أو حتى أن يفتح الآفاق للحوار مع الدول الصديقة أو الأمم المتحدة الأميركية أو أي جهات قد تكون حيادية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.