جامعة أسيوط: انطلاق ورشة عمل منظار الصدر الجراحي.. غدا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق وقائع ورشة العمل الدولية لمنظار الصدر الجراحى غداً الأربعاء والذى ينظمه قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة أسيوط بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر للعام التاسع على التوالي وذلك بمستشفى القلب الجامعى .



وأضاف الدكتور المنشاوى، أن تلك الورشة تعد ترجمة دقيقة لاستراتيجية إدارة الجامعة القائمة على دعم إدارة مستشفياتها بكافة التخصصات وتقديم كافة سبل الدعم العلمى من أجل تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية في كافة التخصصات والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومتابعة كل ما هو جديد في الأوساط الطبية على مستوى العالم والمساهمة فى الحفاظ على صحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بتخصصاته المختلفة وخاصة مرضى القلب والصدر كما تعمل على رفع كفاءة وتدريب الأطباء على التقنيات الحديثة مما يساعد فى القضاء على قوائم الانتظار تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية.



ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى جهود إدارة الجامعة فى تقديم الدعم لتدريب شباب الأطباء على تقنية هذه المنظار الجراحى التى تساعد على إجراء الجراحة من خلال فتحة صغيرة بجدار الصدر الجانبي عوضا عن الجرح التقليدى مما يؤدي إلى إحساس أقل بالألم بعد العملية وفترة نقاهة أقل وعودة أسرع للعمل.



وكشف الدكتور إيهاب فوزى، المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، أن ورشة عمل منظار الصدر الجراحى دأبت على اختيار الفراشة كشعار لها مع جعل نصف الصورة ملون والنصف الآخر أبيض واسود لترمز إلى الانتقال من التقنيات القديمة في هذه الجراحة إلى المستجدات والمستحدثات في هذا التخصص الدقيق مع عنوان الورشة هذا العام “From zero to Hero" مشيراً إلى أهمية الورشة فى كونها واحدة من أكبر التجمعات العلمية بتخصص جراحة الصدر بمصر والمنطقة العربية، وتختص بمجالات جراحة المنظار الصدري بمساعدة تقنية الفيديو الجراحى VATS التى تستخدم لتشخيص الأمراض التى تصيب الصدر وعلاجها خلال إجراء جراحة المنظار الصدرى ليرشد الجراح في أثناء إجراء العملية.



وفى ذلك السياق أشار الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الورشة إلى أن الورشة تعقد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع لتنمية البيئة، وتناقش حوالى 30 موضوعا على مدى 6 جلسات وعلى مدار ٣ أيام من 22 إلى 24 فبراير الجارى.

تتضمن فعاليات الورشة هذا العام بثاً حياً لعمليات مناظير الصدر من داخل جناح العمليات بمستشفى القلب الجامعى ويعقبه محاضرات مكثفة حول الجديد في استخدامات منظار الصدر الجراحي والطرق الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الصدر المختلفة بالإضافة إلى حلقات نقاشية مفتوحة تتيح للأطباء طرح مشاكل تطبيق هذه التقنية ومعالجتها، كما سيتم عرض فيديو لبعض الحالات الصعبة بالمنظار يعقبه إجراء تدريب عملى للأطباء على استخدام المنظار عملياً على موديل تدريبى لصقل خبراتهم عملياً ودون الإضرار بصحة المريض، والجديد بالذكر ستشهد الورشة هذا العام حضور حوالى 70 جراحا من الدول العربية والجامعات المصرية كما سيتم تدريب ٣٠ جراحا عملياً على تقنية المنظار الجراحى والجديد هذا العام أنه سيتم تدريب طلاب الطب وأطباء الامتياز على بعض المهارات الجراحية والتوعية بسرطان الرئة ومكافحة التدخين كما سيتاح للمشاركين حضور بث العمليات والمحاضرات العلمية.