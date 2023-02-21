الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. و«السوقى» يسترد 12 مليار جنيه من خسائره

البورصة
البورصة

حوّلت مؤشرات البورصة دفتها من الهبوط، بداية معاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، إلى الصعود الواضح لدى نهايتها، بدعم من عودة شهية المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية الشرائية بعد يومين من المبيعات العنيفة، والتي تسببت في خسائر فادحة لسوق الأسهم، فضلاً عن استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية، رغم المبيعات المكثفة للأفراد المصريين والعرب والمؤسسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.34%، ليغلق عند مستوى 17039 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 1.25%، ليغلق عند مستوى 2905 نقاط، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.33% ليغلق عند مستوى 20187 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.33%، ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة، ما ساهم فى امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 1.2%، ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الثلاثاء عودة شهية المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية الشرائية خسائر فادحة لسوق الاسهم استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية المبيعات المكثفة للأفراد المصريين و العرب و المؤسسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

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