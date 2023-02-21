الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء الأربعاء على استاد برج العرب في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن المباراة، رمضان صبحي وأحمد توفيق بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، بجانب وليد الكرتي ومحمد الشيبي للإصابة.

بلاتي توريه على جبر بيراميدز رمضان صبحى المصرى البورسعيدى قائمة بيراميدز

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