الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

افتتاح معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية علوم أسيوط جامعة الأزهر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بأسيوط، معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم بأسيوط، المقدم كمحنة من دولة اليابان لكلية العلوم.

وفي إطار التطور العلمي والأكاديمي في فرع جامعة الأزهر بأسيوط بكلياته المختلفة، والذي نتج عنه حصول كليتي: العلوم بأسيوط، واللغة العربية بأسيوط على شهادة الجودة والاعتماد، أثبتت كلية العلوم أنها ماضية في استمرار النجاح والتطور في شتى المجالات، وقد انبثق عن هذا التطور اليوم افتتاح معملين، أحدهما: للسموم، والآخر: لأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم، والمقدم محنةً من دولة اليابان للكلية.

وعلى هامش افتتاح المعملين أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان علمية عن الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء HPLC مع مقدمة عن مقياس الطيف الكتلي M/S وتطبيقاته.

وحاضر في ورشة العمل، الدكتور ميشيتا، ممثل الوفد الياباني، ومنسق الورشة الدكتور حسام عسكر، ومقررو الورشة الدكتور محمد عبد الوهاب نصار، والدكتور الحسين محمد عبد الحكيم، وحضر ورشة العمل لفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم معمل السموم أبحاث تخزين الطاقة اليابان اسيوط التطور العلمي والأكاديمي معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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