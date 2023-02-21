سيدة تبتز صديقتها بصور فاضحة وتنشرها على «فيسبوك»

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم، سيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبفحص حساب الشاكية على تطبيق - فيسبوك - والذي تتعرض عن طريقه للابتزاز والتهديد تحت مسمى «وردة بيضة»، وبفحص موقع التواصل الاجتماعي والمحادثات المرسلة من الحساب المسمى أحمد نصار والرابط الخاص به، تبين وجود فيديوهات ورسائل نصية مضمونها عبارات تهديد بالتشهير وطلب مقابل مادي مقابل عدم التشهير بها والإساءة إلى سمعتها قدره 140 ألف جنيه، وتوصلت التحريات الفنية إلى تحديد المستخدم، وتبين أنه يرجع لصديقتها.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابة بإفشاء ونسبة أمور خادشة لشرفها، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو أن تدفع مبلغاً مالياً نظير توقفها عن نشر تلك الصور.