تزامنًا مع مباراة اليوم.. انتشار بائعي أعلام «الأهلي» وأجواء حماسية للمشجعين في أسوان

شهد ميدان المحطة وسط مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، انتشار بائعي أعلام النادي الأهلي، وحرص عدد كبير من المشجعين على شراؤها وسط حالة مليئة بالبهجة وأجواء حماسية بينهم، استعدادًا لمشاهدة مبارة النادي الأهلي ضد نادي أسوان الرياضى.

وحرص عدد كبير من شباب أسوان على ارتداء تيشرت النادي الأهلي عند ميدان المحطة وسط المدينة استعدادًا لمشاهدة المبارة.

وتقام مبارة النادي الأهلي ضد نظيره بأسوان على ملعب استاد أسوان الرياضي، عصر اليوم في تمام الساعة 2:45 دقيقة، وذلك ضمن الجولة الـ19 في الدوري المصري.

وكثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط أستاد أسوان الرياضى، مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إقامة مبارة الاهلي ضد نظيره أسوان، وذلك لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين لمشاهدة المبارة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث