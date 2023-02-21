الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ناجى جدو ومحمد حمدى زكى يقودان هجوم أسوان أمام الأهلى

فريق أسوان
فريق أسوان

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي التي تنطلق في الثالثة إلا الربع عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام. 

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو – أحمد كاستيلو – إسلام صلاح- علي فتحي.

خط الوسط: أحمد خالد – بلال السيد – رافائيل أياجوا – عماد فتحي.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو – محمد حمدي زكي.

ويعاني أسوان من غياب مهاجمه الأنجولي ديلسون كاموني بسبب الإصابة والمدافع إسلام جمال لطرده في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بينما يستعيد الفريق الأسواني جهود مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا الذي يتواجد على مقاعد البدلاء بعد شفائه من الإصابة.

ويحتل أسوان المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وجمع خمس نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على الداخلية والتعادل مع الإسماعيلي وطلائع الجيش والهزيمة أمام المقاولون والاتحاد السكندري .

مباراة اليوم تحمل الرقم 24 في تاريخ المواجهات بين الأهلي وأسوان والتي بدأت  يوم 11 نوفمبرعام 1990 في بطولة الدوري.

ويتفوق الأهلي في مواجهاته أمام أسوان، حيث فاز 22 مرة مقابل فوز واحد لأسوان تحقق يوم 26 مارس عام 1998 بهدفين سجلهما أيمن عبدالعليم وأحمد رسلان لذلك يبحث أسوان عن إنجاز غائب منذ 25 عامًا.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد حسام وأحمد نوفل ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم افيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز أيمن الرماد أسوان الاهلى ماليك إيفونا

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وائل لطفي

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