خالد بيبو يكشف لـ«الدستور» كواليس «هروب» محمود حمدي

كشف خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي النقاب حول حقيقة هروب محمود حمدي مهاجم فريق 2003 إلى أوروبا خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأكد خالد بيبو في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إدارة الكرة عقدت أكثر من جلسة مع اللاعب لتجديد عقده لمدة 5 مواسم قادمة لكنه رفض وتمسك بالرحيل.

وأضاف أنه حاول إقناع محمود حمدي بالتوقيع لكنه رفض واعتذر وهو حر في قراره وليس هناك شيء يجبر أي لاعب على البقاء دون رغبته في الفريق.

وأشار خالد بيبو إلى أن قرار رحيله هو أمر يخصه كلاعب ونحن كإدارة النادي سوف نتحرك للحفاظ على حقوقنا من الناحية المالية كحق الرعاية عقب رحيله إلى أي ناد.

وأوضح بيبو أن إدارة الأهلي في انتظار الموقف النهائي بشكل رسمي سواء بعودة اللاعب إلى مصر ومعرفة تفاصيل سفره أو انضمامه لأي نادٍ خارجي للتحرك بشكل رسمي يضمن حقوق القلعة الحمراء.

وكان محمود حمدي لاعب فريق 2003 بقطاع الناشئين في القلعة الحمراء هرب خلال الأيام الماضية وسافر إلى أوروبا دون معرفة جهازه الفني ولم يظهر في قطاع الناشئين منذ أكثر من أسبوعين، وفشلت كل محاولات الاتصال به للعودة والتدريب مع فريقه.

وحاولت الإدارة الحمراء التواصل مع اللاعب محمود حمدي، لكن وصلتهم معلومات أنه سافر لأوروبا بمساعدة شقيقه أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق ومونتريال الكندي الحالي.

وجاء التحرك الرسمي من جانب إدارة القطاع باتخاذ بعض الإجراءات الرسمية وفقًا للائحة النادي حول غياب أي لاعب عن التدريبات دون أذن من الجهاز الفني والإداري.

ورفض اللاعب الناشئ في القلعة الحمراء، تجديد تعاقده مع النادي ولم يقدم أي اعتذار عن عدم حضوره المران أو المباريات في الفترة الماضية.

طلب محمود حمدي من رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي تأجيل حسم ملف تجديد التعاقد، مبررًا بأن الوقت ليس متاحًا للتجديد،حتى فوجيء الجميع بانقطاعه عن التدريبات.

رحيل محمود حمدي كان مفاجأة للجميع داخل النادي خاصة في جهود إدارة قطاع الناشئين بتوفير كل ما يحتاجه اللاعبين الصغار في هذه المرحلة السنية.