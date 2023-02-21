أبطال «بالطو» ضيوف «معكم منى الشاذلي».. الجمعة

يحلّ نجوم وصنّاع مسلسل "بالطو" المذاع حاليًا عبر منصة «watch it»، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يشارك في الحلقة كل من بطل العمل الفنان الشاب عصام عمر، والفنانة عارفة عبدالرسول، والفنان محمد محمود، والفنانة مريم الجندي، والفنانة سلافة غانم، ومؤلف العمل أحمد عاطف، والمخرج عمر المهندس.

ويتحدث نجوم المسلسل عن كواليس التصوير والمفارقات التي شهدها التحضير للعمل، وكذلك عن الشخصيات التي قدموها واشتهرت من أحداث المسلسل بسبب المفارقات الكوميدية التي تتضمنها الأحداث داخل الوحدة الصحية.

ويتناول اللقاء أحاديث عن الجلسات التي جمعت المخرج بالمؤلف والأبطال، والمخاوف التي انتابت بعضهم قبل بدء التصوير، ثم الجدل الذي صاحب عرض الحلقات الأولى وكيف تعاملوا معه، وكذلك عن طبيعة الكوميديا التي قدموها خلال الأحداث.

وتشهد الحلقة حضور أطباء شباب بين جمهور البرنامج، ليتبادل بعضهم الحديث مع الضيوف عن فترة التكليف التي مروا بها، والمواقف والمفارقات التي تشبه أحداث المسلسل وصادفوها أثناء عملهم في الوحدات الصحية.