الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين (فيديو)

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعليم والتجارة وغيرهما.

الزيارة الأولى منذ توليه الرئاسة

زيارة رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف إلى مصر يومى الاثنين والثلاثاء، هى الأولى منذ توليه الرئاسة ليستأنف بذلك مسيرة التعاون التى أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018.

السيسي نظيره الأوزبكستاني مذكرات التفاهم توقيع يشهدان البلدين

مواد متعلقة

خبير يكشف سبب قوة الزلزال الجديد فى تركيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل قافلة من المساعدات لسوريا وتركيا (فيديو)

نقيب السياحيين: حدائق الفسطاط من أكبر المشروعات البيئية والسياحية (فيديو)

أحد متطوعي التحالف الوطني: المبادرة وحّدت جهودنا ونصل الآن لمستحقي الرعاية (فيديو)

متطوع بـ«التحالف الوطني»: أسرعنا في المشاركة من أجل خدمة الوطن (فيديو)

استشارى تأهيل نفسى: الانتقاد المستمر للأبناء يساعد على نشأة طفل متنمر (فيديو)

جهود صندوق «تحيا مصر» لإغاثة ضحايا الزلزال فى سوريا (فيديو)

ناقد رياضى: لا يوجد أمام الزمالك أى خيار سوى الفوز على الترجى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات لفتاة شاركت فى قتل شخص بالإسكندرية

حبس عاطل عرض «أموالا مزورة» للبيع عبر فيسبوك بالإسكندرية

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

على متن قطار من بولندا.. «ميلونى» تصل كييف

فى تقرير قواعد الحوكمة والشفافية بالبورصة.. نصف مليار جنيه للمسئولية المجتمعية من طلعت مصطفى

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية بملتقى «إديوتك إيجيبت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟