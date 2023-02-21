الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعليم والتجارة وغيرهما.

الزيارة الأولى منذ توليه الرئاسة

زيارة رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف إلى مصر يومى الاثنين والثلاثاء، هى الأولى منذ توليه الرئاسة ليستأنف بذلك مسيرة التعاون التى أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018.